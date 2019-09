Ruszył proces byłego zomowca. Miał strzelać do górników z "Wujka"

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces Romana S., byłego członka plutonu specjalnego ZOMO. Mężczyzna jest oskarżony o strzelanie do górników w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Od milicyjny kul zginęło wtedy 9 protestujących, a 21 zostało rannych.



Na początku rozprawy prokurator z IPN Dariusz Psiuk odczytał zarzuty z aktu oskarżenia. Roman S. nie przyznał się do winy i zdecydował się złożyć wyjaśnienia. S. zeznał przed sądem, że wstąpił do plutonu ZOMO, bo chciał służyć społeczeństwu. Dodał, że nie ma negatywnego stosunku do górników, a stan wojenny ocenia negatywnie. Były funkcjonariusz przeprosił także za swoje postępowanie sprzed lat i dodał, że to nie powinno się zdarzyć.