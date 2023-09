Rusza Dom Spokojnej Młodości. Znaleźli alternatywę dla systemu edukacji

Uczniowie i uczennice stają się nauczycielami

To oni opracowali metodę dotarcia do szkół z rzetelną wiedzą - stworzyli edukacyjny serwis z bezpłatnymi scenariuszami lekcji, które może pobrać i przeprowadzić każda osoba. To uczniowie i uczennice stają się nauczycielami, a dzięki nim przygotowana przez ekspertów wiedza trafia pod dachy szkół.