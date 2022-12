Rusiński sen o wolności. Tylko przez moment mieli własne państwo

"Podczas aresztowania naczelnika gminy Regetów Wyżny zakłuto bagnetem przeciwstawiającego się temu jego syna, Deonija Morocha. W Wysowej protestującego wójta pobito i zakutego w kajdany przewieziono do Gorlic. W wielu łemkowskich wsiach doszło do pacyfikacji połączonych z rekwizycją żywności i odzieży. W Leszczynach Wojsko Polskie zabiło naczelnika gminy i na pięciu wozach wywiozło ze wsi odebraną tak odzież. W Andrzejówce zabito jednego Łemka a zraniono dwu. W Bodnarce i Pielgrzymce pobito wiele osób. 10 lutego na targu w Muszynie Łemkowie zostali otoczeni przez wojsko z nastawionymi bagnetami. Niektórzy z otoczonych zostali pobici kolbami karabinowymi. W Wapiennem wojsko zmusiło Łemków do wycinania w lesie drzewa na cele wojskowe. Na Wyszewadkę i Żydowskie dokonano nocnego najścia i zabrano z obu wsi wszystkie konie. 23 lutego doszło do zbrojnego incydentu we wsi Bartne, w wyniku którego dwu Łemków zostało rannych".