Rozszarpały kilka sztuk zwierząt. Alarm ws. wilków

- Od dobrych kilku lat w naszym sąsiedztwie nie rozrzuca się po lasach szczepionek przeciwko wściekliźnie. Być może wilki nie są nosicielami tej choroby, ale nie wiem, jak to jest w przypadku hybryd, więc zrobię wszystko, by to ryzyko ograniczyć. Mam nadzieję, że wilki szybko zrozumieją, że nie są tu mile widziane i wrócą na południe - powiedział Rolka.