Dwie kobiety leżały przed ołtarzem. Niezwykła uroczystość w Krakowie

Od kilkunastu lat w dniu kościelnego święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny kobiety należące do Stanu Dziewic przybywają do Katedry Wawelskiej na uroczystą eucharystię połączoną z obrzędem konsekracji. W piątek dwie kobiety dołączyły do grona dziewic konsekrowanych. Jednym z elementów nabożeństwa jest odśpiewanie litanii, podczas której kandydatki leżą krzyżem przed ołtarzem.