Zalegalizują związki partnerskie? Ważny poseł komentuje

- Rozmawialiśmy z Donaldem Tuskiem, że jakąś część swojego expose wygłosi, a my nie będziemy przed tym expose mówili, co jest w tym, powiedzmy, procesie dojścia do celu. I jak pyta mnie pan, czy Lewica będzie lobbowała za związkami partnerskimi, żeby były w tej kadencji - tak, zrobimy wszystko - dodał. - Wierzę, że związki partnerskie zostaną w tej kadencji przegłosowane - powtórzył polityk.