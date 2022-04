Rozmowy pokojowe mogą zostać zawieszone. Zełenski podaje przyczyny

Prezydent odpowiedział, że ma wielki szacunek w stosunku do Polski, do narodu polskiego i do ludzi z Polski. - Ponad 2,5 mln naszych ludzi zostało przyjętych bardzo dobrze w Polsce. Jest to niesamowita pomoc i wsparcie. To wyjątkowe czasy i wyjątkowy stosunek ze strony ludzi z Polski. Jesteśmy wdzięczni. To jest nasz wspaniały sąsiad. Od dawna o tym wiedzieliśmy i mówię o tym niezwykle poważnie. Jeśli chodzi o wizytę w Polsce. Spotykałem się z prezydentem Andrzejem Dudą, kilkakrotnie byłem w Polsce. To zawsze było wspaniałe doświadczenie. Bardzo dobrze czuje się w Polsce, ale jeszcze lepiej czuje się w swoim kraju - stwierdził.