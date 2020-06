Rozmowy Andrzej Duda-Donald Trump. W tle wielomiliardowa inwestycja

Prezydent Polski Andrzej Duda wyleciał z krakowskich Balic do Waszyngtonu o 19.30 we wtorek. Wizyta ma charakter symboliczny. W środę, jako pierwsza głowa państwa po wybuchu epidemii koronawirusa spotka się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Jak poinformował Biały Dom, prezydenci porozmawiają o współpracy obronnej, handlu, energetyce i bezpieczeństwie telekomunikacyjnym. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Polski przed wylotem. - Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego – mówił Duda.

To ostatnie to nic innego jak budowa sieci 5G w Polsce. Według rządowych deklaracji, w 2020 roku z aukcji częstotliwości dla sieci do budżetu państwa mogłoby wpłynąć nawet 4-5 mld zł.