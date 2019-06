Rozmowa Morawieckiego z Tuskiem. "Dotyczyła obsady unijnych stanowisk"

- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem na temat obsady stanowisk unijnych - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wśród państw członkowskich nie ma zgody co do personaliów.

Trwa impas w kwestii stanowisk

Donald Tusk od dwóch dni przeprowadza rozmowy ze wszystkimi przywódcami UE na ten temat. Będzie to przedmiotem obrad na szczycie w czwartek wieczorem. W środę w liście skierowanym do unijnych liderów Tusk zapewniał, że jest polityczna wola, aby najważniejsze stanowiska obsadzić jeszcze do końca czerwca.