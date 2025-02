W związku z ociepleniem relacji między Rosją a USA administracja prezydenta zaleciła prorządowym mediom propagandowym, aby "nie wychwalały osobiście" amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, lecz kreowały go jako "człowieka, który miał mądrość, by odpowiedzieć na wyciągniętą przez Rosję rękę" – poinformowała "Wiorstka", która rozmawiała z kilkoma źródłami na Kremlu i w prorządowych mediach.

Obawiają się porażki

- Na wypadek, gdyby negocjacje nie doprowadziły do żadnych rezultatów, zawsze będzie można powiedzieć: próbowaliśmy, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy - wyjaśnił jeden z informatorów gazety.

Pracownik dużego państwowego medium opisał nową politykę informacyjną następująco: "Nie składamy żadnych obietnic co do zakończenia 'specjalnej operacji wojskowej', nie podajemy terminów. Najważniejsze, że oni nawiązali kontakt, a my jesteśmy gotowi wysłuchać".