"USA mogą wycofać się z NATO". Niepokojące słowa byłego doradcy Trumpa

John Bolton, były doradca Donalda Trumpa, w programie "Świat według Polski" wyraził obawy dotyczące przyszłości NATO. Jego zdaniem, manipulacje Władimira Putina mogą wpłynąć na decyzje prezydenta USA , co może skutkować nawet biernością Stanów Zjednoczonych w przypadku ataku Rosji na państwa bałtyckie.

Bolton przypomniał, że Donald Trump podczas swojej kadencji sugerował, że europejskie kraje powinny zwiększyć wydatki na obronność do 5 proc. PKB.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w środę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie w piątek do Białego Domu, by podpisać umowę o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Zadeklarował też, że USA wesprą ewentualne siły pokojowe z Europy, nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób.

Pytany, jakie gwarancje bezpieczeństwa USA są w stanie zaoferować, Trump ocenił, że nie będzie to "zbyt wiele", bo tym zająć ma się Europa .

- Europa jest sąsiadem, ale my będziemy zapewniać, by wszystko dobrze poszło - powiedział Trump, popierając przy tym pomysł wysłania przez Wielką Brytanię i Francję "tak zwanych sił pokojowych" do Ukrainy. Zadeklarował, że USA wesprą Europę, ale odmówił wyjaśnienia, w jaki sposób.