Rozbili siatkę agentów rosyjskich. Mieli konkretny cel

Z kolei Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dodała, że do siatki należało dwóch obywateli Ukrainy, którzy przenieśli się do Krzemieńczuka z Donbasu. Ich działania nadzorował jeden z prorosyjskich separatystów z Doniecka i to on przekazywał informacje funkcjonariuszom FSB - wyjaśniły służby ukraińskie.