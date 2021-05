Róża Thun zmienia barwy partyjne? Szymon Hołownia komentuje

Lider Polski 2050 zapewnił, że zależy mu na swojej reprezentacji w Brukseli, ale najpewniej dojdzie do tego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Jeśli wcześniej uda się zaistnieć, to będziemy się starali o bycie głosem przy stole unijnym, a nie w karcie dań - podsumował Hołownia.