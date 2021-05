Dwóch polityków usuniętych z PO. Raś: nie wiem, za co zostałem wyrzucony

"Oczekiwałem od Borysa Budki, że energię sportową, którą posiada, przełoży również na energię w polityce. Nie widzę tego, jestem rozczarowany" - mówił we wtorek w RMF FM Ireneusz Raś. "W ostatnich tygodniach zastanawiałem się nad tym, kto mógłby wszystkie rodziny PO zjednoczyć i dać wiarę w to, że nasza praca może w perspektywie najbliższych miesięcy przynieść dobry rezultat, nie tylko sondażowy. Radosław Sikorski to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywny" - dodał polityk w piątek wyrzucony z PO.