Rowerzysta wjechał na czerwonym. Finał mógł być tylko jeden

Dramatyczne wyglądające zdarzenie w Gorzowie Wielkopolskim. Policja udostępniła nagranie z kamery monitoringu, która uchwyciła niebezpieczny moment, jak rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i potrącił go samochód. Nastolatek po uderzeniu wzniósł się lekko w powietrze i upadł na chodnik, zahaczając plecami o znak. Kierowca, który go potrącił od razu wyszedł z auta, by sprawdzić stan poszkodowanego. Po kilku minutach na miejscu pojawili się policjanci i medycy. "Rowerzysta nie dość że wjechał na przejście dla pieszych to zrobił to jeszcze na czerwonym świetle. Doprowadził do zderzenia z pojazdem i ponosi odpowiedzialność za tą sytuację. Na szczęście wstępna diagnoza nie wykazała poważnych obrażeń. Przypominamy, że na rowerzyście ciążą przepisy, których należy przestrzegać. Nie może on przejeżdżać przez przejście dla pieszych, musi rower przeprowadzić" - wyjaśniła policja.