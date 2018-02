Rowerzysta przewrócił się na rowerze. W przypływie złości kopnął psa i wyjął rewolwer

Rowerzysta o przewrócenie się oskarżył przechodzącego obok mężczyzny z psem. Gdy kłócących się próbowały uspokoić przypadkowe osoby, rowerzysta postanowił wymierzyć karę. Wyjął pistolet i zaczął strzelać. Grozi mu dożywocie.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Adrianowi Cz. Śledczy zarzucają mu usiłowanie zabójstwa jednego z przechodniów, po tym jak pokłócił się z właścicielem psa.

Wszystko widział Damian G z kolegą, który zdecydował się uspokoić rowerzystę. Jednak to tylko zaogniło sytuację. Adrian Cz. miał już odjeżdżać, ale wyjął z kurtki pistolet wycelował go w jednego z mężczyzn. Jak ustaliła prokuratura, Damian D. próbował uderzyć agresywnego rowerzystę, ale ten zagroził mu, że go zabije.

Ranny zagrażające życiu

Gdy wydawało się, że mężczyźni się rozejdą, Adrian Cz. oddał strzał w kierunku Damiana G. Następnie do niego podszedł i wycelował w głowę. Mężczyzna postanowił się bronić, doszło do przepychanki, po której Adrian Cz. strzelił w brzuch Damiana G. Później oddał następny strzał.

Adrian Cz. twierdzi, że się tylko bronił

Adrian Cz. nie przyznał się. Wyjaśnił, że nie kopnął psa celowo. Jednak przyznał, że po przewróceniu się na rowerze doszło do kłótni z właścicielem psa, do którego dołączył Damian G. i jeszcze jeden mężczyzna. Jak informuje wrocławska prokuratura, Adrian Cz. wyjaśnił, że to on został zaatakowany przez Damiana G. i jego kolegę, którzy chcieli zabrać mu rower. Jak wyjaśnił, "w przypływie paniki i pod wpływem stresu sięgnął po broń w obronie własnej".