Rotacyjny Marszałek? Padło pytanie o ambicje lidera

Na ile możliwa jest rotacyjność na stanowisku Marszałka Sejmu? W grę wchodzą nazwiska Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego. - Jest to jeden z wariantów. Nie można tego wyjąć z całej układanki, również resortowo-rządowej. Każde rozwiązanie jest dobre - mówił w programie "Tłit" Dariusz Wieczorek. Według Marka Sawickiego to kwestia ambicji Włodzimierza Czarzastego. - Absolutnie tak nie jest. To kwestia rozsądku i stabilizacji wewnątrz koalicji. Mamy praktycznie 3 równoważne kluby liczące ok. 30 posłów oraz klub KO. (Czy Czarzasty będzie Marszałkiem w tej kadencji? - red.) tego nie wiem, to już decyzja liderów - dodał. Podobnie jest w kwestii podziału ministerstw. Politycy PSL mówią o ministerstwie obrony dla Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Jak słusznie pan redaktor powiedział, na razie koledzy dywagują na ten temat. Podchodzę do tego spokojnie, bo takie rozmowy wymagają spokoju. To szczegóły, które ustalają liderzy. Jeżeli w każdym resorcie będzie przedstawiciel koalicjanta, będzie to super rozwiązanie - ocenił poseł Lewicy.

