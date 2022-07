Rosyjskie władze cieszy rezygnacja Johnsona. "Czekamy na podobne wieści z Polski"

"Klaun odchodzi". Rosja reaguje na dymisję Johnsona

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Władimira Putina, wyraził nadzieję, że "pewnego dnia do władzy w Wielkiej Brytanii dojdą osoby bardziej profesjonalne". - Jeśli chodzi o samego pana Johnsona, on nas nie lubi. My też go nie lubimy - oświadczył Pieskow.