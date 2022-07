Wojna w Ukrainie. Zełenski zachwala broń z Zachodu. "Działa z całą mocą" [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 134. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że "zachodnia artyleria zaczęła wreszcie działać z całą mocą". - Nasi obrońcy zadają precyzyjne uderzenia w składy i inne punkty ważne dla logistyki najeźdźcy, co znacznie zmniejsza jego potencjał ofensywny. Straty okupantów będą się tylko powiększać z każdym kolejnym tygodniem - podkreślił. Zełenski przekazał też, że na okupowanych terenach na południu Ukrainy siły rosyjskie zablokowały dostęp do sieci społecznościowych, komunikatorów i serwisu YouTube. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.