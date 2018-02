Stare, rosyjskie rakiety zniszczyły izraelski samolot. To ważna lekcja dla polskich pilotów

Izrael po raz pierwszy od dekad stracił samolot w walce. Maszynę nad Syrią strąciły rosyjskie rakiety. Po wymianie ciosów Izrael i Syria ogłaszają sukces. Dowódcy NATO, w tym Polacy, muszą uważnie śledzić sytuację. Pociski, które strąciły izraelskie F-16 zagrażają także polskim "Jastrzębiom".

Niemniej izraelska armia ogłosiła sukces. Najpierw załoga śmigłowca szturmowego nad Wzgórzami Golan zestrzeliła irański dron, który zaledwie półtorej minuty przebywał w przestrzeni powietrznej państwa żydowskiego. Izraelczycy uznali to za prowokację i odpowiedzieli atakami na cele irańskie i syryjskie. Między innymi zniszczyli mobilne centrum sterowania dronem na lotnisku T-4 głęboko na terytorium wroga. Według Izraelczyków w nalocie zginęli Irańczycy, choć Teheran i Damaszek mówią jedynie o rannych.

Nawet starsze, rosyjskie rakiety są śmiertelnie niebezpieczne

Najbardziej spektakularne wydarzenia rozegrały się, gdy izraelscy piloci, z nieuzasadnionym poczuciem bezpieczeństwa, wracali do baz. Syryjczycy wystrzelili w ich kierunku przynajmniej 20 rakiet przeciwlotniczych rosyjskiej produkcji. Wśród nich były rakiety dalekiego zasięgu SA-5, znane też jako S-200, i SA-17 "Buk", o których zrobiło się głośno po zestrzeleniu malezyjskiego lotu MH 17 nad Donbasem w 2014 r.

Zobacz także: Antysemityzm jako oficjalna polityka? Jan Tomasz Gross: "to straszne"

Każdy pilot F-16 musi wyciągnąć wnioski

Najnowocześniejsze, polskie samoloty bojowe to 48 maszyn F-16C/D, a więc maszyny w wersjach, które Izraelczycy już zmodernizowali do wariantu "Barak 2020". Prawdopodobnie to jedna z tych maszyn spadła w Galilei. W przypadku konfrontacji zbrojnej na wschodzie nasze samoloty czekałaby konfrontacja nie tylko z rakietami, które strąciły samolot izraelski, ale także z systemami najnowszej generacji obsługiwanymi przez znacznie lepiej wyszkolonych i dowodzonych żołnierzy, niż w Syrii.