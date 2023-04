Rosyjskie media: "Polska przygotowuje się do wojny z Niemcami"

Skabiejewa: "nie róbmy sobie nadziei"

– Polska przygotowuje się do wojny z Niemcami i żąda od ich czołgów, aby z nimi walczyć. To niesamowite. Ciekawe, prawda? Wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Przy okazji, to są dwa czołowe kraje świata zachodniego i NATO. Nie róbmy sobie nadziei, ale to fakt – powiedział ekspert w programie Skabiejewej.