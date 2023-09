Rosyjski wiceminister nie wjechał do Danii. Zawrócony na lotnisku

Warto zauważyć, że 1 września, Dania wezwała Moskwę do zredukowania personelu ambasady rosyjskiej w Kopenhadze. Liczba pracowników ambasady Rosji w Danii miała zostać zmniejszona do poziomu obowiązującego w ambasadzie Danii w Moskwie. Duńskie media prognozowały, że decyzja ta oznacza wydalenie 10 dyplomatów Rosji. Redukcje mają nastąpić do 29 września bieżącego roku.