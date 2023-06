Rosyjski szpieg znaleziony martwy. "Najbardziej szkodliwy agent w historii"

Początkowo w sprawie kontaktów z Rosją i ZSRR zatrzymano innego szpiega Aldricha Hazena Ames'a. Jednak FBI zorientowało się, że nadal wyciekają tajne informacje, co doprowadziło do rozpoczęcia dochodzenia w sprawie Hanssena. Nad jego sprawą pracowało 300 agentów. Aby go schwytać, FBI powierzyło mu fałszywe zadanie. Hansen został ostatecznie zatrzymany. Osoby z jego otoczenia były zszokowane aresztowaniem, opisując go jako cichego i skromnego.