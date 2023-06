Potężna salwa z HIMARS-ów. Deszcz rakiet spadł na Rosjan

Atak z HIMARS-ów w biały dzień. Ukraińcy przeprowadzili atak rakietowy przy użyciu amerykańskiego systemu artylerii M142 HIMARS. Celem były rosyjskie pozycje pod Donieckiem, gdzie zdaniem żołnierzy Zełenskiego miały znajdować się składy amunicji i sprzęt wojskowy Rosjan. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku i widać na nim potężna salwę rakiet. W tym przypadku użyto pocisków typu GMLRS o zasięgu od 15 do ponad 70 km. Taka odległość pozwala Ukraińcom uniknąć natychmiastowej odpowiedzi wroga, a co więcej, kabina, w której znajdywali się wojskowi w trakcie ostrzału jest opancerzona i odporna na odłamki pocisków artyleryjskich. Taka kolej rzeczy pozwala siłom ukraińskim na dokonywanie bezpiecznych i niespodziewanych ataków przy stosunkowo niskich stratach własnych.