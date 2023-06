Chiny oskarżają USA o prowokację. Waszyngton publikuje nagranie

Niebezpieczny manewr na Pacyfiku

Zaledwie kilka godzin przed wypowiedzią chińskiego ministra obrony, USA oskarżyły Chiny o to, że ich okręt wojenny przeciął trasę amerykańskiemu niszczycielowi, który brał udział we wspólnych ćwiczeniach z kanadyjską marynarką wojenną. Zdarzenie to miało miejsce w Cieśninie Tajwańskiej. Zachowanie chińczyków zmusiło załogę amerykańskiej jednostki do zwolnienia, w celu uniknięcia kolizji.