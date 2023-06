Zatrzymali go za rdzę. Zapłaci grube tysiące

W przypadku popełnienia przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości mężczyzna może otrzymać wyrok do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami oraz co najmniej pięć tysięcy złotych kary obowiązkowego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. 48-latek musi również liczyć się z dodatkową karą pieniężną za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu.