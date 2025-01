Rosyjski szantaż energetyczny w Naddniestrzu. Mołdawia pod presją

- Szczerze przyznam, byłem zaskoczony faktem, że Rosja zdecydowała się na zupełne odcięcie dostaw. Mówiło się, że najprawdopodobniej Moskwa ograniczy dostawy do Naddniestrza do takiej ilości, by wystarczyło go ludności, ale było go za mało do produkcji energii na potrzeby eksportowe. Ostatecznie jednak Rosja zdecydowała się na bardziej drastyczne kroki, wywołując kryzys nie tylko w Naddniestrzu, ale też w regionie - powiedział ekspert OSW Kamil Całus.