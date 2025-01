Sensacyjne doniesienia. Ujawniają żądania Moskwy wobec Ukrainy

Rosja domaga się, by Ukraina ograniczyła liczebność armii i zrezygnowała z działań na rzecz akcesji do NATO. Moskwa chce także, by Ukraina oddała Rosji okupowane terytoria, które stanowią ok. 20 proc. powierzchni kraju. Rosyjski oligarcha Konstantin Małofiejew twierdzi, że ukraińska armia powinna być ograniczona do funkcji policyjnych.