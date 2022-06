Rosyjski jeniec przyznaje: nikogo nie wyzwalamy, tylko krzywdzimy ludzi

"Lała się ze mnie krew"

- Na krążowniku Moskwa było dużo trupów, a cała misja ratunkowa przedstawiała bardzo smutny obraz. Okręt przepadł, zatonął, nie dało się go odholować. Napatrzyłem się na to, co działo się na pokładzie Moskwy, dlatego nie chciałem więcej widzieć, jak umiera się na środku morza. To przerażające. Odmówiłem - opowiadał jeniec, nawiązując do swojej decyzji o odejściu ze służby w marynarce wojenne.