Polski wywiad przechwycił rozmowy rosyjskich żołnierzy. Są szczegóły

- Reprezentuje ona osoby, które nie wiedzą, jakich formalności powinni dopełnić i do kogo się zgłosić, by już nie wracać do swoich oddziałów - tłumaczył rzecznik polskich służb. Dodał, że częstym pretekstem wykorzystywanym do uniknięcia powrotu na front jest urlop czy rzekome problemy zdrowotne.