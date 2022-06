Rosja ucisza rodziny zabitych w krążowniku "Moskwa" i grozi postępowaniem karnym

Celem utworzonej formacji jest - jak pisze "Ukraińska Prawda" - "zapobieganie wyciekowi informacji o zabitych i zaginionych żołnierzach, doprowadzanie do niewypłacalności odszkodowań oraz ściganie karne". Krewni ofiar są namawiani, by z nikim nie rozmawiali o swoich synach i mężach, którzy służyli na krążowniku. Są zastraszani, że gdyby nie dostosowali się do tych sugestii, nie otrzymają odszkodowań i zostaną wobec nich wszczęte postępowania karne - przekazał GUR.