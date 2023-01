Rosyjski dezerter "wykryty i zlikwidowany". Kolejny trafił do kolonii karnej

"Wykryty i zlikwidowany"

31-letni Dmitrij Perow uciekł z jednostki wojskowej w obwodzie sumskim w Ukrainie 13 stycznia. Śledczy mieli ustalić, że Perow uciekł przez obwód biełgorodzki. Do Woroneża dotarł po południu 17 stycznia. 31-latek odwiedził swoją matkę, a następnie chciał wrócić do domu autobusem do miejscowości Novouglyanka (70 kilometrów na północ od Woroneża). To wtedy nagrały go kamery monitoringu. Mężczyzna rzucał się w oczy - był ubrany w mundur. Przemieszczał się z dużym plecakiem. Zauważa to również Kommiersant: "sądząc po nagraniu, mężczyzna nie próbował się ukryć i nie zakrywał twarzy".