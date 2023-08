Rosyjski atak rakietowy. Trafili cele w czterech miastach

We wtorek nad ranem rosyjskie bombowce wystrzeliły pociski manewrujące w kierunku celów w Ukrainie. Trafiły cele we Lwowie, Łucku (obwód wołyński), Dnieprze (obwód dniepropietrowski) i Smile (obwód czerkaski). Ogółem we wszystkich lokalizacjach co najmniej trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych.