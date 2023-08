Atak na rosyjski punkt dowodzenia. Potężny cios

Ukraińska armia uderzyła w punkt dowodzenia Rosjan we wsi Jurijówka na wybrzeżu Morza Azowskiego. To niewielka miejscowość niedaleko Mariupola. Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola, na swoim kanale na Telegramie informuje, że wciąż trwa wynoszenie spod gruzów ciał Rosjan. Z jego informacji wynika, że co najmniej 100 żołnierzy zostało rannych.