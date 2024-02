Rosyjski arsenał w kosmosie. Ekspert: gwiezdne wojny toczą się od lat

- Zdolność tzw. projekcji siły w kosmosie - zestrzeliwanie, niszczenie czy zakłócanie wrogich satelitów - to dziś jedna z kluczowych kwestii pola walki - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską. - Gwiezdne wojny toczą się w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach i kilku innych miejscach od kilkudziesięciu lat. To oczywiste, że traktaty dotyczące demilitaryzacji kosmosu obowiązują dopóty, dopóki ktoś nie postanowi wyrzucić ich do kosza. Dziś zbliżamy się do tego momentu - dodaje dr Sokała.