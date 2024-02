"Nie sprostał zadaniu". Putin szydzi z Amerykanina

Władimir Putin wyraził tę refleksję przy okazji wywiadu, udzielonego w środę prokremlowskiej stacji telewizyjnej. W rozmowie z dziennikarzem Pawłem Zarubinem podsumował też komentarze, jakie pojawiły się po innym wywiadzie dyktatora, tym razem z amerykańskim dziennikarzem. W rozmowie z państwową telewizją Putin powiedział, że uważał Carlsona za niebezpieczną osobę, "ponieważ szczerze myślałem, że będzie agresywny i będzie zadawał tak zwane ostre pytania. I nie tylko byłem na to gotowy, chciałem tego, ponieważ dałoby mi to możliwość ostrej reakcji w naturze. Ale on wybrał inną taktykę" - cytuje Politico.