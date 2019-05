Rosyjska propaganda na pełnych obrotach. Parlament to dla Rosji łakomy kąsek

Wiadomości rozprowadzane przez rosyjskie boty i trolle mogły dotrzeć nawet do ponad setki milionów europejskich wyborców - wynika z raportu o bezpieczeństwie informacyjnym. Ich celem jest wspieranie podziałów wewnętrznych w państwach UE oraz zwiększanie poparcia dla skrajnych sił.

"To naturalna ewolucja. Poprzez eksponowanie podziałów w społeczeństwie i wzmacnianie skrajnych sił, Rosja może po prostu opierać się na treściach tworzonych przez te siły. Do botów należy amplifikacja tego przekazu i pogłębianie podziałów" - czytamy w raporcie.

Wspierać podziały i skrajności

Wykorzystywanie podziałów ideologicznych i promocja radykałów to główne cele internetowych operacji Kremla. Kierowane przez Rosjan konta starają się to robić poprzez rozsiewanie nieprawdziwych i przekłamanych informacji oraz wzmacnienie zasięgu skrajnych opinii, tak by to one nadawały ton debacie.