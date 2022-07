Rosyjska propaganda dobiera się do Lecha Wałęsy. Padły groźby

Rosyjska propaganda w akcji. Na celu Lech Wałęsa

Twórczyni kanału Andromeda przekazała w swoim najnowszym materiale, że rosyjska propaganda zareagowała na słowa Lecha Wałęsy. Chodzi o wywiad byłego prezydenta dla francuskich mediów, w którym stwierdził, że "Rosja anektowała 60 narodów i dobrze by było, żeby populacja była zredukowana do 50 mln". W programie "60 minut" grożono mu wysłaniem noty do Interpolu, a także porwaniem i więzieniem