Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze uciekają z Ukrainy. "Sto osób jest już w Kaliningradzie" [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 143. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) opublikował przechwyconą rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza z matką. - Narasta panika. Już 100 osób z mojego oddziału uciekło do Kaliningradu - relacjonuje w niej sołdat. Wcześniej serwis "The Insider" podała informację, że pewna mieszkanka Moskwy doniosła władzom na swojego 26-letniego syna, że unika służby wojskowej. - Jego zachowanie boli tym, że czyni to czasie niezwykle ważnym dla kraju - podkreślała w piśmie do rosyjskiego MSW. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.