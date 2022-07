Wałęsa rozzłościł Rosjan. "Zachód powinien wyzwolić Rosję"

- Nawet jeśli Ukraina wygra tę wojnę, za pięć lat będziemy mieli to samo, za dziesięć lat pojawi się kolejny Putin - stwierdził Lech Wałęsa w rozmowie z francuską gazetą "Le Figaro". Zdaniem byłego prezydenta Zachód powinien dążyć do wymiany reżimu na Kremlu lub do zorganizowania "powstania narodów". Jeśli tak się nie stanie, według Wałęsy Rosja wciąż będzie imperialna.