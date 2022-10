Rosyjska armia w opłakanym stanie. "Uciekali przebrani za kobiety"

Kradli telewizory. "Było to śmieszne"

Jego batalion ponownie wkroczył do miasta 11 września. - 11 września - pamiętam, bo była to święta niedziela - dostaliśmy rozkaz powrotu do Swiatohirska. Nasz dowódca wszedł do miasta jako jeden z pierwszych, a my za nim - mówi Pawło. Gdy siły ukraińskie wkroczyły do Swiatohirska, Rosjanie podjęli walkę, jednak widząc przeważające siły przeciwnika, zaczęli się w popłochu wycofywać.