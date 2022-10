Zawnioskowali o azyl we Francji. Dwóch Rosjan chce zeznawać ws. zbrodni wojennych [RELACJA NA ŻYWO]

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Elon Musk, do którego należy sieć satelitów Starlink, pomógł Ukrainie "przetrwać najkrytyczniejsze chwile wojny". "Biznes ma prawo do swoich strategii. Ukraina znajdzie rozwiązanie, by utrzymać działanie Starlink. Mamy nadzieję, że firma zapewni stabilną łączność do końca negocjacji" - dodał.





Jak wynika z raportu opublikowanego przez amerykański serwis CNN, w zeszłym miesiącu firma Muska SpaceX ostrzegła Pentagon, że może zaprzestać przekazywania swoich usług satelitarnych Starlink Ukrainie, chyba że USA zaczną płacić dziesiątki milionów dolarów miesięcznie, aby utrzymać kluczowe usługi komunikacyjne w ogarniętym wojną kraju.





W liście zażądano, aby Pentagon przejął finansowanie użycia satelitów Starlink przez rząd w Kijowie i ukraińskie wojsko, co według SpaceX kosztowałoby ponad 120 mln dolarów do końca roku i blisko 400 mln dolarów przez następne 12 miesięcy.





"Nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać terminali Ukrainie ani finansować istniejących terminali na czas nieokreślony" - przekazano we wrześniowym liście do amerykańskiego rządu.