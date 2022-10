Masowe groby w obwodzie donieckim. Rosjanie zgotowali cywilom piekło

Trwa ekshumacja zwłok z masowych grobów w Świętogórsku i Łymanie w obwodzie donieckim. Reporterzy agencji Associated Press wybrali się w to miejsce i udostępnili wstrząsającą relację szefa administracji wojskowej w tym regionie. Jak przekazał Paweł Kyryłenko, Rosjanie mordowali nie tylko ukraińskich żołnierzy, ich ofiarami są także cywile. Tylko w jednym masowym grobie odnaleziono 50 ciał, a jest to dopiero początek działań Ukraińców. Co więcej, odnaleziono także kilka sal tortur, gdzie przetrzymywano i torturowano lokalnych mieszkańców. Władze obwodu donieckiego przekazały, że wśród zmarłych znaleziono dzieci. Najmłodsza ofiara miała rok. Wstępnie ustalono, że większość ofiar zmarła w wyniku ciężkiego ostrzału, który trwał tu kilka miesięcy. Świętogórsk i Łyman zostały odbite przez armię Kijowa pod koniec września w ramach ukraińskiej kontrofensywy. Ukraińcom udało się odbić spod rosyjskiej okupacji duże połacie obwodu charkowskiego, donieckiego i chersońskiego.