Rosyjscy politycy reagują na wywiad Jarosława Kaczyńskiego. "Celowa prowokacja"

Prezes PiS powiedział, że Rosja również powinna wypłacić Polsce reparacje wojenne. Konstanin Kosaczow uznał, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego związana jest brakiem Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holocaustu. Aleksiej Puszkow dodaje, że to Polska powinna zapłacić.

Na te słowa zareagowali rosyjscy deputowani. Szef komisji spraw zagranicznych Rady Federacji uznał, że wypowiedzi Kaczyńskiego są "celowo prowokacyjne". Jego zdaniem to próba "złagodzenia dyplomatycznej porażki" jaką była nieobecność Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holocaustu w Jerozolimie. Konstantin Kosaczow stwierdził, że nasz kraj był zaskoczony, że "w Izraelu nie wszyscy byli przeciwni Polsce".

Rosyjski polityk twierdzi, że "ponad połowa Europy była sojusznikami Adolfa Hitlera lub - podobnie jak Polska - co najmniej nie pomogła w zapobieżeniu wojnie". Dodał również, że w Izraelu wszyscy poparli Władimira Putina, który zaproponował omówienie odpowiedzialności "nuklearnej piątki" za losy świata, a nie "małomiasteczkowe pretensje polskich polityków".

Inny deputowany Rady Federacji Aleksiej Puszkow stwierdził, że "Kaczyński nie rozumie co mówi". Jego zdaniem "to Polska powinna zapłacić Rosji za wyzwolenie od Hitlera, które kosztowało ich śmierć 600 tys. osób". Na koniec podsumował, że to nasz kraj jest dłużnikiem "za odbudowę gospodarki zniszczonej przez Niemców".