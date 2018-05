Rośnie bilans ofiar na granicy Strefy Gazy. "Kraj ma obowiązek chronić granic"

52 ofiary śmiertelne, ponad 2,2 tys. rannych – to bilans krwawych rozruchów na granicy Strefy Gazy i Izraela podany przez ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze użyli gazu łzawiącego i otworzyli ogień do Palestyńczyków.

Był to najkrwawszy dzień trwających od końca marca protestów. Jak podaje agencja Reuters, izraelska armia stwierdziła, że tylko reagowała na zachowanie demonstrujących przy granicy Palestyńczyków.

Premier Izraela w odpowiedzi na doniesienia o zabitych i rannych napisał na Twitterze, że "każde państwo ma obowiązek bronić swoich granic". "Hamas zapowiedział, że zamierza zniszczyć Izrael wysyła tysiące ludzi, by sforsowali ogrodzenie graniczne, żeby osiągnąć ten cel. Nadal będziemy działać z determinacją, żeby bronić naszą suwerenność i naszych obywateli" – stwierdził Benjamin Netanjahu.

Federica Mogherini: Izrael musi respektować prawo

Rzecznik premier Wielkiej Brytanii Theresa May przekazał mediom, że Wielka Brytania jest zaniepokojona doniesieniami o przemocy i ofiarach w Strefie Gazy. Zaapelował też o powstrzymanie eskalacji konfliktu. W podobnym tonie wypowiedział się francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian stwierdził, że Izrael może używać siły, ale musi ona być proporcjonalna.

Oświadczenie w tej sprawie wydała też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. "Dziesiątki Palestyńczyków, w tym dzieci, zostało zabitych, a setki rannych po użyciu przez izraelskich żołnierzy broni podczas protestów przy granicy Strefy Gazy" – napisała. "Izrael musi respektować prawo do pokojowych protestów i zasady proporcjonalnego użycia siły. Hamas i przywódcy na demonstracjach w Strefie Gazy muszą zapewnić, że będą one bez przemocy oraz nie będą wykorzystywane do innych celów" – dodała szefowa unijnej dyplomacji.