Masakra przyćmiła otwarcie ambasady USA w Jerozolimie. Hamas poprowadził ludzi na śmierć

Trudno o większy kontrast. Izraelczycy i Amerykanie świętują otwarcie ambasady USA w Jerozolimie. W Gazie leje się krew. Tysiące Palestyńczyków wyszło na granicę. Izraelska armia otworzyła ogień. Zginęło ok. 40 ludzi, a ponad tysiąc zostało rannych

Dla Izraelczyków to wydarzenie historyczne. W 70. rocznicę ogłoszenia niepodległości Stany Zjednoczone oficjalnie uznały Jerozolimę za stolicę państwa żydowskiego. W uroczystości otwarcia ambasady przeniesionej z Tel-Awiwu udział wzięli Iwanka Trump z mężem, Jaredem Kushnerem.

- To wielki dzień dla Izraela – na Twitterze napisał prezydent Donald Trump .

W tym samym czasie na granicy Strefy Gazy i Izraela doszło do krwawych rozruchów. Armia państwa żydowskiego, IDF, zapowiedziała, że użyje wszelkich, dostępnych środków, aby powstrzymać tłumy Palestyńczyków od przedarcia się przez graniczny płot. Rano samoloty zrzuciły nawet uloty z ostrzeżeniem. Mimo tego kilkadziesiąt tysięcy ludzi wzięło udział w największych i najkrwawszych demonstracjach od rozpoczęcia trwających od 6 tygodni protestów organizowanych przez islamistów z Hamasu.

Do sporadycznych rozruchów doszło także na Zachodnim Brzegu Jordanu, lecz ich skala nie przypominała tego, co działo się w Strefie Gazy. Z jednej strony pokazuje to skuteczność IDF, która podwoiła siły wokół palestyńskich miejscowości, ale także zobojętnienie mieszkańców.