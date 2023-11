Rosnące wpływy Ziobry? Kaczyński się zabezpiecza

Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu. W gronie ministrów w Pałacu Prezydenckim zabrakło Zbigniewa Ziobry. - Niewątpliwie nikt nie chce być twarzą porażki - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Rafał Chwedoruk. - Zbyt wielu chętnych do fotografowania się z Mateuszem Morawieckim w tej chwili nie ma. Zbigniew Ziobro nie jest odosobniony. Sceptycy wobec Morawieckiego byli we wszystkich nurtach prawicy. Nie ulega wątpliwości, że będzie próbował przedstawić się jako jeden z tych, którzy zawsze byli przeciw. Radykalizacja u Jarosława Kaczyńskiego była jakąś formą zabezpieczenia się przed rosnącymi wpływami Zbigniewa Ziobry i odebraniem mu jednym z głównych tematów, czyli eurosceptycyzmu przeciwstawianego realizmowi PiS-u. Teraz PiS przesunęło się zdecydowanie na prawo ku jawnemu eurosceptycyzmowi. To może wiązać się z tym, że Zbigniew Ziobro robiłby to, co robiłby doświadczony polityk: milczy żeby nie być utożsamianym z porażką wyborczą i zabierze głos, gdy rozliczenia się zaczną - dodał ekspert.

