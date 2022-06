Rosji brakuje chętnych do walki w Ukrainie. Znaleźli nowy sposób na "rekrutację"

Razem z innymi współpracownikami, tak, jak on zwerbowanymi do pomocy przy odgruzowywaniu, porządkowaniu, czy wyładowywaniu pomocy humanitarnej, otrzymał nieoczekiwaną "propozycję". Mieli do wyboru: albo wstępują do oddziałów separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej, albo zostaną rozstrzelani - informuje ukraińska służba bezpieczeństwa.