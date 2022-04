Mięso armatnie. Na wojnę Putina idą biedni chłopcy z Kaukazu

Kreml dba o Południowy Okręg Wojskowy. Bynajmniej nie ze względu na służących tam ludzi. Obok Zachodniego Południowy OW to najważniejszy okręg rosyjskiego wojska. Ma zabezpieczać żywotne interesy Rosji na Kaukazie i w basenie Morza Czarnego. To z tego okręgu wyprowadzone zostało uderzenie na Afganistan, potem - po latach - na Czeczenię i w końcu na Gruzję. To właśnie dywizje z Kaukazu atakowały w 2014 roku Krym i Donbas. Dziś również biorą udział w inwazji na Ukrainę.