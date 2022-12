Rosjanom to się nie spodoba. Pomysł padł w Rossija 1

- Czego tu się bać? Podniesiono już podatek dla tych, którzy zarabiają ponad 5 milionów rocznie z 13 do 15 proc., i pieniądze te trafiają do "Kręgu Dobroci", potem są rozdzielane wśród chorych dzieci. No i co, ludzie, którzy zarabiają ponad 5 milionów rocznie, dużo marudzili? Nie - stwierdziła szefowa RT. Co więcej, według niej osoby, które zarabiają ponad 5 mln rocznie, nawet nie poczuły tej podwyżki i pewnie nie zauważyłyby, gdyby ich podatki wzrosły o kolejne 2-3 proc.